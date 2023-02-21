Визначилися чвертьфінальні пари української волейбольної Суперліги

Джерело - Чемпіон.

До свого завершення підійшов завершився перший етап чемпіонату України серед чоловічих команд Суперліги-Будінвест сезону 2022-2023.

За регламентом нинішнього турніру у раунді плей-оф, команда, яка посіла 1 місце зіграє проти команди, яка стала 8-ою. 2 місце зіграє проти 7-го, 3 місце - 6 місце, 4 місце - 5 місце.

Отже, за підсумками 9-ти турів (21 матчу) сформувалися такі чвертьфінальні пари:

Епіцентр-Подоляни (Городок) - Барком-Збірна України U-18 (Львів)

ВК Прометей (Дніпро) - Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль)

ВК Житичі-Полісся (Житомир) - Збірна Полтавської області ВК Решетилівка (Решетилівка)

ВК МХП-Вінниця-ШВСМ (Тростянець) - ВСК Юридична академія (Харків)

Матчі 1\4 фіналу проводяться до 2-х перемог. Дати та час поєдинків стануть відомі пізніше.

Турнірна таблиця: