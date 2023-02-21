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Данча - найкраща з українців у паралельному слаломі на ЧС-2023

Сьогодні 15:38 214 0
У грузинському Бакуріані триває чемпіонат світу зі сноубордингу.
Данча - найкраща з українців у паралельному слаломі на ЧС-2023
#Аннамарі Данча

Джерело - Чемпіон.

Аннамарі Данча - найкраща з українців у паралельному слаломі на чемпіонаті світу зі сноубордингу

Українка пробилась до 1/8 фіналу, де поступилась представниці Німеччини Шаєнн Лох. 

У фінальному заліку Данча гарантувала собі 15-те місце. Дві сноубордистки, Мішель Деккер та Люсія Дальмассо, які у кваліфікації показали гірший результат (14-те та 15-те місця), змогли пройти до чвертьфіналу на відміну від українки.

Інші українки не подолали кваліфікацію: Олександра Мальованна - 33-тя, Віта Боднарук - 36-та, Надія Гапатин - 38-ма. 

З чоловіків до 1/8 фіналу не вийшов ніхто. Українці зупинились на стадії кваліфікації. Михайло Харук у результаті - 24-й, Василь Кашелюк - 25-й, Олександр Белінський - 33-й, Станіслав Гачак - 40-й.  

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