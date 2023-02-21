Визначився склад збірної України на чемпіонат світу

Шість спортсменів представлятимуть Україну у лижних гонках на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

22 лютого у словенській Планиці розпочнеться змагальна програма чемпіонату світу 43-го за ліком чемпіонату світу з лижних видів спорту.

Україну в лижних гонках представлятимуть шестеро учасників.

Склад збірної України:

Жінки - Анастасія Іванченко, Анастасія Нікон, Вікторія Олех;

Чоловіки - Руслан Денисенко, Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.

У Планиці вперше будуть розіграні медалі серед змішаних команд у лижному двоборстві. Проте це не вплине на загальну кількість видів у програмі змагань, їх буде 24, як і на попередньому ЧС два роки тому в Обергофі. Місцем довелося поступитися чоловічому командному спринту.

Найбільше комплектів нагород (12) буде розіграно в лижних гонках. У семи видах програми змагатимуться представники стрибків з трампліна, у п’яти - двоборці.