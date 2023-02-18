Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України

Магучіх турнір пропустила

Джерело - Чемпіон.

Відбувся чемпіонат України зі стрибків у висоту у приміщенні.

Участь у турнірі взяли найкращі стрибунки України, не приїхала лише Ярослава Магучіх.

Перемогу з результатом 1,96 м здобула Юлія Левченко. Друге місце з тим самим результатом стала Катерина Табашник, але далі вона знялася під час спроби взяти висоту 1.98 м, тож чемпіонкою стала Левченко.Відзначимо, що для обох даний результат є найкращим у сезон.

Замкнула трійку призерок Ірина Геращенко (1,92м).

Чемпіонат України у приміщенні

Стрибки у висоту, 18 лютого

1. Юлія Левченко - 1.96 м (найкращий результат сезону)

2. Катерина Табашник - 1.96 м (найкращий результат сезону)

3. Ірина Геращенко - 1.92 м

4. Юлія Чумаченко - 1.90 м стрибків у висоту