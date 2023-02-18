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Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України

Сьогодні 21:08 229 0
Магучіх турнір пропустила
Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України
Фото - gettyimages
#Юлія Левченко

Джерело - Чемпіон.

Відбувся чемпіонат України зі стрибків у висоту у приміщенні.

Участь у турнірі взяли найкращі стрибунки України, не приїхала лише Ярослава Магучіх.

Перемогу з результатом 1,96 м здобула Юлія Левченко. Друге місце з тим самим результатом стала Катерина Табашник, але далі вона знялася під час спроби взяти висоту 1.98 м, тож чемпіонкою стала Левченко.Відзначимо, що для обох даний результат є найкращим у сезон.

Замкнула трійку призерок Ірина Геращенко (1,92м).

Чемпіонат України у приміщенні
Стрибки у висоту, 18 лютого
1. Юлія Левченко - 1.96 м (найкращий результат сезону)
2. Катерина Табашник - 1.96 м (найкращий результат сезону)
3. Ірина Геращенко - 1.92 м
4. Юлія Чумаченко - 1.90 м стрибків у висоту 
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