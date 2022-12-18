Мак-Грегор хоче отримати бій у середній вазі

Джерело - Чемпіон.
Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор планує провести бій у середньому дивізіоні.
Про це розповів сам боєць у Twitter.
"Я на 100% впевнений, що подерусь у середній вазі. І я був би більшим для цього дивізіону. Я вже спарингував із середньоваговиками та напівважкоатлетами.
Знаю, що отримую бабки, але водночас хочу здобути похвалу. Я на цьому троні не випадково. Я тяжко працював заради всього цього", – написав Мак-Грегор.
Нагадаємо, ірландець не бився з липня 2021-го, коли отримав перелом ноги у поєдинку з Дастіном Пор'є.
Раніше повідомлялося, що ютубер KSI і тренер Мак-Грегора проведуть бій 14 січня.