Мак-Грегор хоче отримати бій у середній вазі

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор планує провести бій у середньому дивізіоні.

Про це розповів сам боєць у Twitter.

"Я на 100% впевнений, що подерусь у середній вазі. І я був би більшим для цього дивізіону. Я вже спарингував із середньоваговиками та напівважкоатлетами.

Знаю, що отримую бабки, але водночас хочу здобути похвалу. Я на цьому троні не випадково. Я тяжко працював заради всього цього", – написав Мак-Грегор.