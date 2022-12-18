Головне
Збірна Аргентини перемогла Францію в серії пенальті фіналу ЧС-2022
Сьогодні 20:00 996
Аргентина - Франція 3:3 (пен. 4:2): огляд матчу
Сьогодні 21:26 405
Мартінес - найкращий воротар ЧС-2022
Сьогодні 21:24 194
Мбаппе - найкращий бомбардир ЧС-2022
Сьогодні 21:08 240
Визначився найкращий гравець ЧС-2022
Сьогодні 20:50 649
Аргентина - Франція 3:3 (4:2). Як це було
Сьогодні 19:54 20420 4
Мбаппе перевернув фінал ЧС-2022 догори дригом, забивши двічі за півтори хвилини - ВІДЕО
Сьогодні 19:03 2237
Україна принизила ФІФА через заборону виступу Зеленського
Сьогодні 18:10 519
ЧС-2022. Аргентина – Франція. Останній шанс Мессі стати чемпіоном світу
Сьогодні 12:09 802
Вісім фіналів на двох: шостий для Аргентини, четвертий - для Франції
Сьогодні 10:12 389
Прямі трансляції

Мак-Грегор хоче отримати бій у середній вазі

Сьогодні 22:55 110 0
Мак-Грегор може повернутися в октагон
Мак-Грегор хоче отримати бій у середній вазі
#Конор Мак-Грегор

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор планує провести бій у середньому дивізіоні.

Про це розповів сам боєць у Twitter.

"Я на 100% впевнений, що подерусь у середній вазі. І я був би більшим для цього дивізіону. Я вже спарингував із середньоваговиками та напівважкоатлетами.

Знаю, що отримую бабки, але водночас хочу здобути похвалу. Я на цьому троні не випадково. Я тяжко працював заради всього цього", – написав Мак-Грегор.

Нагадаємо, ірландець не бився з липня 2021-го, коли отримав перелом ноги у поєдинку з Дастіном Пор'є.

Раніше повідомлялося, що ютубер KSI і тренер Мак-Грегора проведуть бій 14 січня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Франція: де дивитися фінал ЧС-2022 Аргентина - Франція: де дивитися фінал ЧС-2022 1101
Збірна Аргентини в ідеальній контратаці забила Франції другий гол у фіналі ЧС-2022 - ВІДЕО Збірна Аргентини в ідеальній контратаці забила Франції другий гол у фіналі ЧС-2022 - ВІДЕО 1136
Аргентина - Франція 3:3 (4:2). Як це було Аргентина - Франція 3:3 (4:2). Як це було 20420 4
Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022 5063
Мбаппе перевернув фінал ЧС-2022 догори дригом, забивши двічі за півтори хвилини - ВІДЕО Мбаппе перевернув фінал ЧС-2022 догори дригом, забивши двічі за півтори хвилини - ВІДЕО 2237
Аргентина - Франція - онлайн-трансляція LIVE - фінал ЧС-2022 Аргентина - Франція - онлайн-трансляція LIVE - фінал ЧС-2022 3923
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 216133
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 17169
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23462 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 103279
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 29929
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 125035