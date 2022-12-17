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Український чемпіон продав золоті медалі Олімпіад задля допомоги ЗСУ

Сьогодні 10:40 207 0
Понад 100 тис доларів виручив Юрій Чебан за свої олімпійські медалі за підсумками онлайн-аукціону SCP Auction
Український чемпіон продав золоті медалі Олімпіад задля допомоги ЗСУ
#Юрій Чебан

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каное Юрій Чебан продав дві золоті та одну бронзову медалі з ігор, щоб допомогти Збройним силам України.

Про це розповів сам спортсмен.

"Аукціон вже пройшов. Закінчився він не так, як планувалось, але досить непогано. Ми намагалися привернути увагу через американські медіа, про нас писали The Washington Post, TMZ Sport.

Заробили більше 100 тисяч доларів, і це тільки початок. Ми очікували трохи більше, бо спілкувалися з організаторами цього аукціону, які нам дали попередню оцінку стосовно цих медалей. Сказали, що ціна має бути вище. Ми не орієнтувалися на цю ціну, але хотіли зібрати якомога більше.

Дійсно шкода було віддавати, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше, ніж просто лежати на полиці й пилитись. У певний момент країна мені надала гарні можливості, і я хочу відплатити тим самим", — розповів Чебан.

Чебан виграв золото Олімпіад в Ріо та Лондоні на дистанції 200 метрів у веслуванні на каное та бронзу у Пекіні на дистанції 500 метрів.

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