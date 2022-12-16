У білорусі затримали бронзову призерку Олімпійських ігор

Джерело - Медіазона.

У білорусі силовики затримали чемпіонку світу та Європи, бронзову призерку Олімпійських ігор 2008 року Надію Остапчук.

Про це повідомляє Медіазона.

Наразі Надія Остапчук перебуває на Окрестіна. Причини затримання невідомі. Зазначається, що передачу для неї не прийняли.

Надія Остапчук - білоруська штовхачка ядра, бронзова призерка Олімпійських ігор 2008 року, чемпіонка світу та Європи. Заслужений майстер спорту республіки білорусь.

Вона підписала лист спортсменів "За чесні вибори і проти насильства", відкрито засуджувала режим лукашенка і війну в Україні.