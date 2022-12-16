Данча - у ТОП-10 на етапі Кубка світу зі сноубордингу

Джерело - Чемпіон.
Українка Аннамарі Данча посіла дев'яте місце у паралельному слаломі на етапі Кубка світу у Карецці (Італія).
Для Данчі це найкращий результат на рівні Кубка світу з січня 2020 року, коли сноубордистка ввійшла до топ-5 у тій самій дисципліні у швейцарському Скуолі, що залишається її особистим рекордом.
Сноубординг - Кубок світу 2022/23
Карецца, Італія
Паралельний слалом-гігант (жінки)
1. Мішель Деккер (Нідерланди) 1:18.83
2. Александра Кроль (Польща) 1:19.14
3. Ладіна Єнні (Швейцарія) 1:19.18
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9. Аннамарі Данча (Україна) 1:18.40