Данча - у ТОП-10 на етапі Кубка світу зі сноубордингу

Українка показа найкращий результат з січня 2020 року

Джерело - Чемпіон.

Українка Аннамарі Данча посіла дев'яте місце у паралельному слаломі на етапі Кубка світу у Карецці (Італія).

Для Данчі це найкращий результат на рівні Кубка світу з січня 2020 року, коли сноубордистка ввійшла до топ-5 у тій самій дисципліні у швейцарському Скуолі, що залишається її особистим рекордом.

Сноубординг - Кубок світу 2022/23

Карецца, Італія

Паралельний слалом-гігант (жінки)

1. Мішель Деккер (Нідерланди) 1:18.83

2. Александра Кроль (Польща) 1:19.14

3. Ладіна Єнні (Швейцарія) 1:19.18

...

9. Аннамарі Данча (Україна) 1:18.40