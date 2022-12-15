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Україна стала сьомою у фіналі ЧС з плавання на короткій воді

Сьогодні 14:52 189 0
Українці фінішували сьомими у своєму першому чоловічому фіналі 4х50 м в історії.
Україна стала сьомою у фіналі ЧС з плавання на короткій воді

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді виступила в естафеті 4 x 50 вільним стилем.

Команда у складі Андрія Говорова, Іллі Лінника, Владислава Бухова та Олександра Желтякова показала 7-й результат. Українці здолали дистанцію за 1.26,11 хвилини.

Золото здобула збірна Австралії.

ЧС-2022 з плавання на короткій воді
Естафета 4х50 м вільним стилем
Чоловіки, Фінал
15 грудня
1. Австралія – 1.23,44 хв
2. Італія – 1.23,48
3. Нідерланди – 1.23,75...
7. Україна – 1.26,11
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