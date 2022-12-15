Україна стала сьомою у фіналі ЧС з плавання на короткій воді

Українці фінішували сьомими у своєму першому чоловічому фіналі 4х50 м в історії.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді виступила в естафеті 4 x 50 вільним стилем.

Команда у складі Андрія Говорова, Іллі Лінника, Владислава Бухова та Олександра Желтякова показала 7-й результат. Українці здолали дистанцію за 1.26,11 хвилини.

Золото здобула збірна Австралії.

ЧС-2022 з плавання на короткій воді

Естафета 4х50 м вільним стилем

Чоловіки, Фінал

15 грудня

1. Австралія – 1.23,44 хв

2. Італія – 1.23,48

3. Нідерланди – 1.23,75...

7. Україна – 1.26,11