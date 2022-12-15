Мік Шумахер перейшов у Мерседес

Джерело - Чемпіон.
Мерседес оголосила про підписання контракту з Міком шумахером.
Про це повідомляє пресслужба Формули-1.
Раніше команда Формули-1 Феррарі повідомила, що було вирішено не продовжувати контракт з пілотом Міком Шумахером, який останні сезони перебував в академії Скудерії.
Водночас ситуацією скористався Мерседес, який підписав з Шумахером контракт на сезон-2023. Мік буде резервним гонщиком Мерседеса.
Минулі два сезони син легендарного Міка Шумахера провів у команді Хаас, проте не зумів вразити у Ф-1. Хаас за підсумками чемпіонату-2022 замінив Шумахера на Ніко Хюлькенберга.
BREAKING: Mick Schumacher joins Mercedes as reserve driver for 2023#F1 pic.twitter.com/9LyaHodtAn— Formula 1 (@F1) December 15, 2022