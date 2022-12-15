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Мік Шумахер перейшов у Мерседес

Сьогодні 13:55 267 0
Шумахер буде резервним гонщиком
Мік Шумахер перейшов у Мерседес
Фото - gettyimages
#Мік Шумахер

Джерело - Чемпіон.

Мерседес оголосила про підписання контракту з Міком шумахером.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Раніше команда Формули-1 Феррарі повідомила, що було вирішено не продовжувати контракт з пілотом Міком Шумахером, який останні сезони перебував в академії Скудерії.

Водночас ситуацією скористався Мерседес, який підписав з Шумахером контракт на сезон-2023. Мік буде резервним гонщиком Мерседеса.

Минулі два сезони син легендарного Міка Шумахера провів у команді Хаас, проте не зумів вразити у Ф-1. Хаас за підсумками чемпіонату-2022 замінив Шумахера на Ніко Хюлькенберга.

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