Мік Шумахер перейшов у Мерседес

Шумахер буде резервним гонщиком

Джерело - Чемпіон.

Мерседес оголосила про підписання контракту з Міком шумахером.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Раніше команда Формули-1 Феррарі повідомила, що було вирішено не продовжувати контракт з пілотом Міком Шумахером, який останні сезони перебував в академії Скудерії.

Водночас ситуацією скористався Мерседес, який підписав з Шумахером контракт на сезон-2023. Мік буде резервним гонщиком Мерседеса.

Минулі два сезони син легендарного Міка Шумахера провів у команді Хаас, проте не зумів вразити у Ф-1. Хаас за підсумками чемпіонату-2022 замінив Шумахера на Ніко Хюлькенберга.