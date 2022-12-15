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Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу

Сьогодні 09:10 146 0
Українки були найкращими у ривку
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
#Деха, #Марущак

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з важкої атлетики, що проходить у Калі (Колумбія), було розіграно медалі у ваговій категорії до 81 кг.

Українки Ірина Деха (122 кг) та Аліна Марущак (119 кг) показали два найкращі результати в ривку та виграли мале золото та срібло.

У поштовху українки виступили невдало і за сумою двох вправ не потрапили до трійки призерів. Деха взяла 138 кг та завершила змагання четвертою. Марущак підняла 137 та посіла шосте місце.

Раніше Деха здобула золото чемпіонату Європи з важкої атлетики.

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