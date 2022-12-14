Мотор здобув першу перемогу в Європейській лізі EHF

Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру Європейської ліги з гандболу Мотор переграв португальський Агуаш-Санташ.
Мотор здобув першу перемогу у турнірі на умовно домашній арені у німецькому Дюссельдорфі (30:24). Український клуб набрав 3 очки та посідає 5-те місце у групі.
24 команди поділені на 4 групи по 6 команд. За підсумками групового раунду в наступний етап вийдуть по 4 найкращі клуби з кожної групи.
Європейська ліга з гандболу
Група D
6 тур, 13 грудня
Мотор (Україна) - Агуаш-Санташ (Португалія) 30:24 (13:8)
Турнірна таблиця: