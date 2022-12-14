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Мотор здобув першу перемогу в Європейській лізі EHF

Сьогодні 03:04 228 0
Клуб після чотирьох поразок зумів набрати 3 очки у групі
Мотор здобув першу перемогу в Європейській лізі EHF
#Мотор

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Європейської ліги з гандболу Мотор переграв португальський Агуаш-Санташ.

Мотор здобув першу перемогу у турнірі на умовно домашній арені у німецькому Дюссельдорфі (30:24). Український клуб набрав 3 очки та посідає 5-те місце у групі.

24 команди поділені на 4 групи по 6 команд. За підсумками групового раунду в наступний етап вийдуть по 4 найкращі клуби з кожної групи.

Європейська ліга з гандболу
Група D
6 тур, 13 грудня

Мотор (Україна) - Агуаш-Санташ (Португалія) 30:24 (13:8)

Турнірна таблиця:

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