Головне
Збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 431 1
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:21 231
Калініна знищила француженку на турнірі у Ліможі
Вчора 23:10 156
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було
Вчора 22:55 4413 2
Збірна Аргентини шокувала Хорватію двома голами в першому таймі 1/2 фіналу ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:03 564
Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів
Вчора 17:39 445
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Вчора 16:26 444
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Вчора 14:40 608
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Вчора 10:50 445
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Вчора 08:40 2014
Прямі трансляції

РУСАДА вдруге за рік перевірило фігуристку Валієву на допінг

Вчора 21:41 272 0
РУСАДА вдруге за рік перевірило фігуристку Валієву на допінг
#Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

РУСАДА в листопаді вдруге за рік перевірила олімпійську чемпіонку 2022 року в командному турнірі, чинну чемпіонку Європи та Росії в одиночному фігурному катанні Камілу Валієву на допінг.

Про це повідомляє ТАСС.

Варто зазначити, що за листопад Російське антидопінгове агентство протестувало 16 російських фігуристів.

До них увійшли: Єлизавета Туктамишева (вперше у 2022 році), Дмитро Алієв та Михайло Коляда (обидва - по четвертому разу), Андрій Мозальов (третя здача проб у 2022 році), Артем Алейніков, Владислав Дікіджі, Ксенія Володимир Кузнєцов, Анастасія Молчанова, Аріна Онищенко, Марія Парамонова, Олександр Повєткін, Дар'я Садкова та Аліса Семенова (все - вперше у 2022 році).

Нагадаємо WADA передала справу російської фігуристки Валієвої до CAS.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 2174
Верховна Рада ухвалила закон про медіа Верховна Рада ухвалила закон про медіа 1653
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було 4413 2
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2578
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 2014
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6476
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 43623
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22595
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 62094
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260940
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94668 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1971