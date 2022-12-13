РУСАДА вдруге за рік перевірило фігуристку Валієву на допінг

Джерело - Чемпіон.

РУСАДА в листопаді вдруге за рік перевірила олімпійську чемпіонку 2022 року в командному турнірі, чинну чемпіонку Європи та Росії в одиночному фігурному катанні Камілу Валієву на допінг.

Про це повідомляє ТАСС.

Варто зазначити, що за листопад Російське антидопінгове агентство протестувало 16 російських фігуристів.

До них увійшли: Єлизавета Туктамишева (вперше у 2022 році), Дмитро Алієв та Михайло Коляда (обидва - по четвертому разу), Андрій Мозальов (третя здача проб у 2022 році), Артем Алейніков, Владислав Дікіджі, Ксенія Володимир Кузнєцов, Анастасія Молчанова, Аріна Онищенко, Марія Парамонова, Олександр Повєткін, Дар'я Садкова та Аліса Семенова (все - вперше у 2022 році).

Нагадаємо WADA передала справу російської фігуристки Валієвої до CAS.