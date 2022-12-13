Верховна Рада ухвалила закон про медіа

Джерело - Суспільне.

Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт Про медіа №2693-д, схвалення якого є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Закон підтримали 299 депутатів. За словами Железняка, Рада ухвалила компромісні позиції:

1. Врегулювання статусу каналу "Рада" (канал стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання).

2. Вилучені норми щодо виборчого законодавства.

Верховна рада 30 серпня у першому читання ухвалила новий закон Про медіа №2693-д. У пояснювальній записці зазначено, що метою законопроєкту є створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, виконання Україною зобов’язань перед європейськими партнерами та імплементація норм європейського законодавства у національне законодавство.

Деякі депутати та активісти заявляють, що цей законопроєкт містить низку послаблень для російськомовної медіаіндустрії та існують небезпеки розмінування культурного кордону з Росією. Зокрема, закон містить:

зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;

повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;

скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;

скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;

дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;

скасування заборони пісень російських виконавців.

Крім того, документ пропонує запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ (типу Netflix чи Facebook). Також документ передбачає розширення повноважень регулятора - Нацради з питань телебачення та радіомовлення.