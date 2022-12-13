Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів

Верховна Рада ухвалила постанову №8245 про застосування персональних санкцій до спортсменів із Росії та інших держав, у списку - колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук.

Ця постанова опублікована на сайті ВРУ.

До списку потрапили спортсмени, які "системно та активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації".

Санкції триватимуть 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів осіб на території України, обмеження торгових операцій, а також застосування заборон в'їзду на територію України, позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження.

Нагадаємо, що раніше УАФ позбавила Тимощука всіх титулів, ліцензії тренера та відлучила від вітчизняного футболу довічно.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Тимощук не висловлював позиції щодо військових дій Росії і продовжує працювати в країні (один із тренерів російського "Зеніту").

Депутати міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання Почесний громадянин Луцька.

Список спортсменів, які потрапили під санкції:

Художня гімнастика: Діна Аверіна, Аріна Аверіна, Дар'я Дмитрієва, Аліна Кабаєва, Вікторія Лістунова

Фігурне катання: Каміла Валієва, Олександр Галлямов, Микита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасія Мішина, Володимир Морозов, Євген Плющенко, Ірина Родніна, Вікторія Синіцина, Аделіна Сотнікова, Євгенія Тарасова

Бокс: Микола Валуєв, Григорій Дрозд, Едуард Кравцов, Дмитро Пирог, Олександр Повєткін

Шахи: Анатолій Карпов, Сергій Карякін, Сергій Шипов

Футбол: Роман Широков, Дмитро Тарасов, Анатолій Тимощук

Біатлон: Антон Шипулін, Сергій Чепіков

Лижна гонка: Олександр Велунов, Олександр Легков, Єгор Сорін, Денис Спіцов, Вероніка Степанова, Олексій Червоткін

Боротьба: Роман Власов, Муса Євлоєв, Олександр Карелін, Абдулрашид Садулаєв, Заурбек Сідаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеєв, Заур Угуєв

Спортивна гімнастика: Іван Куляк, Микита Нагорний, Олексій Немов, Удалислава Уразова

Хокей: Олександр Аксененко, В'ячеслав Фетісов

Єдиноборство: Олександр Ємельяненко, Петро Ян, Олександр шоломенко

Стрибки з трампліну: Ірина Авакумова

Ковзанярський спорт: Світлана Журова

Плавання: Євген Рилов