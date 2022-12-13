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Феррарі отримала нового керівника

Сьогодні 15:09 228 0
Фераррі знайшла заміну Маттіа Бінотто
Феррарі отримала нового керівника
#Формула 1

Джерело - formula1.com.

Французький фахівець Фредерік Вассер, який раніше працював з Альфа Ромео, стане новим керівником Феррарі.

Про це повідомляє офіційний сайт Формули 1.

54-річний функціонер має розпочати свою діяльність у новій команді з січня 2023 року.

У Феррарі француз замінить Маттіа Бінотто, який керував командою з 2019 року та вирішив залишити займану посаду після закінчення 2022 року.

Вассер пішов із посади керівника Альфа Ромео, де він працював протягом останніх шести років.

Нагадаємо, визначився підсумковий загальний залік Формули-1 сезону 2022 року.

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