FIVB відмовилася виплачувати росії компенсацію за скасування ЧС

Змагання мали відбутися у росії з 26 серпня до 11 вересня

Міжнародна федерація волейболу відмовилася виплачувати росії компенсацію за скасування проведення домашнього чемпіонату світу серед чоловіків.

Про це повідомив генеральний секретар всеросійської федерації волейболу олександр яременко.

Він також зазначив, що йдеться про повернення половини заявкового внеску: із вкладених 40 млн доларів мали повернути 20 млн доларів.

Змагання мали відбутися у росії з 26 серпня до 11 вересня, але були перенесені до Польщі через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну.