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Жіноча збірна України виборола золото Кубка світу

Сьогодні 08:50 284 0
Українські борчині стали переможницями командного Кубка світу
Жіноча збірна України виборола золото Кубка світу

Джерело - ukrwrestling.com.ua.

Жіноча збірна України виграла золото Кубка світу в американському Коралвілі.

На шляху до фіналу українки спочатку перемогли Монголію (7:3), потім Японію (за класифікаційними очками при рівному рахунку по сутичках 5:5).

У фінальному раунді українки перемогли команду Китаю з рахунком 6:4. У своїх зустрічах перемогли Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.

Свої імена в історію таким чином вписали Оксана Лівач (50 кг), Альбіна Рілля (53 кг), Аліна Грушина-Акобіа (55 кг), Юлія Ткач-Остапчук (57 кг), Ірина Бондар (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Катерина Зелених (65 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг), Алла Белінська (72 кг), Анастасія Осняч-Шустова (76 кг).

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