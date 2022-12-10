Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики

Котовський став другим на Кубку Європи з лижної акробатики

Джерело - Чемпіон.

21-річний український фрістайлер Дмитро Котовський здобув "срібло" на Кубку Європи з лижної акробатики у фінському місті Рука.

Котовський набрав 122,13 очка. Олександр Окіпнюк став 5-м – 88,05.

Володимир Кушнір і Максим Кузнєцов не відібрались у фінал і показали 7-й і 8-й результати відповідно.

Кубок Європи з лижної акробатики

Рука, Фінляндія

Чоловіки, 10 грудня

1. Александр Дюшен (Канада) – 127,88

2. Дмитро Котовський (Україна) – 122,13

3. Еміль Надо (Канада) – 111,93

...

5. Олександр Окіпнюк (Україна) – 88,05