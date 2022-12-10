Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики

Джерело - Чемпіон.
21-річний український фрістайлер Дмитро Котовський здобув "срібло" на Кубку Європи з лижної акробатики у фінському місті Рука.
Котовський набрав 122,13 очка. Олександр Окіпнюк став 5-м – 88,05.
Володимир Кушнір і Максим Кузнєцов не відібрались у фінал і показали 7-й і 8-й результати відповідно.
Кубок Європи з лижної акробатики
Рука, Фінляндія
Чоловіки, 10 грудня
1. Александр Дюшен (Канада) – 127,88
2. Дмитро Котовський (Україна) – 122,13
3. Еміль Надо (Канада) – 111,93
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5. Олександр Окіпнюк (Україна) – 88,05