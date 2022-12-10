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Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики

Сьогодні 20:39 131 0
Котовський став другим на Кубку Європи з лижної акробатики
Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики
#Дмитро Котовський

Джерело - Чемпіон.

21-річний український фрістайлер Дмитро Котовський здобув "срібло" на Кубку Європи з лижної акробатики у фінському місті Рука.

Котовський набрав 122,13 очка. Олександр Окіпнюк став 5-м – 88,05.

Володимир Кушнір і Максим Кузнєцов не відібрались у фінал і показали 7-й і 8-й результати відповідно.

Кубок Європи з лижної акробатики
Рука, Фінляндія
Чоловіки, 10 грудня
1. Александр Дюшен (Канада) – 127,88
2. Дмитро Котовський (Україна) – 122,13
3. Еміль Надо (Канада) – 111,93
...
5. Олександр Окіпнюк (Україна) – 88,05
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