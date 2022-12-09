Головне
Збірна Аргентини переграла Нідерланди у серії пенальті та вийшла до півфіналу ЧС-2022
Вчора 23:56 243
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було
Вчора 23:55 12414
Тіте покинув збірну Бразилії після вильоту з ЧС-2022
Вчора 22:22 228
Став відомий склад України на естафету у Гохфільцені
Вчора 19:59 416
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Бразилію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 19:47 1192
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було
Вчора 19:46 6306
Калініна вийшла у півфінал турніру у Франції
Вчора 17:09 356
Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:50 397 1
Снігур потрапила до відео від Google про підсумки 2022 року
Вчора 11:46 316
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 09:58 1549
Прямі трансляції

Українець Пономар приєднався до команди Світового туру

Вчора 22:50 190 0
Другий український велоспортсмен на рівні Світового туру.
Українець Пономар приєднався до команди Світового туру
#Андрій Пономар

Джерело - team-arkea-samsic.fr.

Український велогонщик Андрій Пономар офіційно підписав контракт із французькою велокомандою Arkea Samsic, яка з наступного сезону виступатиме у Світовому турі – елітному дивізіоні світового велоспорту.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Останні два роки Пономарь провів у складі італійської "Drone Hopper Androni Giocattoli", яка виступає в Континентальному турі – другому дивізіоні велоспорту.

Таким чином, Пономар став другим представником України у Світовому турі на цей час. Зараз Марк Падун виступає за Education First.

Коментарі ()
Популярне зараз
Нідерланди - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2157
Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати 3283
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було 12414
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону 53632
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було 6306
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2212
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7395
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20288
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86842
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 31227 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32602
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4834