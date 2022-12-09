Українець Пономар приєднався до команди Світового туру

Другий український велоспортсмен на рівні Світового туру.

Український велогонщик Андрій Пономар офіційно підписав контракт із французькою велокомандою Arkea Samsic, яка з наступного сезону виступатиме у Світовому турі – елітному дивізіоні світового велоспорту.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Останні два роки Пономарь провів у складі італійської "Drone Hopper Androni Giocattoli", яка виступає в Континентальному турі – другому дивізіоні велоспорту.

Таким чином, Пономар став другим представником України у Світовому турі на цей час. Зараз Марк Падун виступає за Education First.