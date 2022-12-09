МОК ухвалив рішення не знімати санкції з росії та Білорусі

Олімпійський саміт проаналізував наслідки російського вторгнення в Україну

Джерело - МОК.

Міжнародний олімпійський комітет під час сьогоднішнього саміту ухвалив рішення не знімати санкції з росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба МОК

Олімпійський саміт детально проаналізував вплив наслідків російського вторгнення в Україну.

Переважна більшість учасників погодилися з тим, що санкції проти держав і урядів росії та Білорусі, які відповідальні за порушення Олімпійського перемир'я та Олімпійської хартії, повинні залишатися в силі.

Нагадаємо, президент МОК захворів на коронавірус.