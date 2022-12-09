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МОК ухвалив рішення не знімати санкції з росії та Білорусі

Сьогодні 15:59 303 0
Олімпійський саміт проаналізував наслідки російського вторгнення в Україну
МОК ухвалив рішення не знімати санкції з росії та Білорусі
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - МОК.

Міжнародний олімпійський комітет під час сьогоднішнього саміту ухвалив рішення не знімати санкції з росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба МОК

Олімпійський саміт детально проаналізував вплив наслідків російського вторгнення в Україну.

Переважна більшість учасників погодилися з тим, що санкції проти держав і урядів росії та Білорусі, які відповідальні за порушення Олімпійського перемир'я та Олімпійської хартії, повинні залишатися в силі.

Нагадаємо, президент МОК захворів на коронавірус.

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