МОК ухвалив рішення не знімати санкції з росії та Білорусі

Джерело - МОК.
Міжнародний олімпійський комітет під час сьогоднішнього саміту ухвалив рішення не знімати санкції з росії та Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба МОК
Олімпійський саміт детально проаналізував вплив наслідків російського вторгнення в Україну.
Переважна більшість учасників погодилися з тим, що санкції проти держав і урядів росії та Білорусі, які відповідальні за порушення Олімпійського перемир'я та Олімпійської хартії, повинні залишатися в силі.
Нагадаємо, президент МОК захворів на коронавірус.