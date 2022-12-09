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Росіяни зможуть виступити на престижному турнірі в Польщі

Сьогодні 14:43 160 0
Росіяни зможуть виступити на престижному турнірі в Польщі

Джерело - HLTV.

З 31 січня по 12 лютого 2023 року в Польщі відбудеться IEM Katowice з CS:GO.

Про це повідомив ресурсу HLTV.

Організатор змагань ESL підтвердили, що юридично ніщо не заважає росіянам в'їхати до Польщі та взяти участь у турнірі.

Варто зазначити, що 26 вересня Польща ввела заборону на в’їзд для більшості російських громадян із зовнішніх кордонів ЄС.

Однак це не стосується тих людей, які мають чинні шенгенські візи. Їх видає росіянам, до прикладу, Німеччина.

У складі Outsiders, які виступлять на турнірі у Польщі, більшість гравців - росіяни. Також представники росії є в українській команді NAVI, а також у Cloud9, Spirit, та G2.

Нагадаємо, S1mple – гравець десятиліття в CS:GO.

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