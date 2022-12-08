Гутцайт: Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні

Президент НОК України Вадим Гутцайт закликав не допускати президента Олімпійського комітету Росії Позднякова на саміт МОК у Лозанні.

Про це розповів функціонер у Facebook.

"Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні!

Днями президента Олімпійського комітету Росії Позднякова запросили на щорічний саміт МОК у Лозанні. На мою думку, це неприпустимо!

Якщо хтось вважає, що спорт поза політикою і російські спортсмени не повинні страждати через рішення керівництва своєї держави, то хочу нагадати, що у вересні цього року Поздняков заявив, що російські спортсмени матимуть за честь брати участь у війні в Україні, якщо їх призвуть після наказу про часткову мобілізацію військ.

Хіба це не є підтримка агресорських дій проти мирного населення нашої Держави? Публічні вислови такого змісту – це зневага і виклик не лише Україні, а всьому цивілізованому світу, який засуджує війну в Україні.

Тому щодо запрошення цієї особи на саміт Міжнародного олімпійського комітету до Швейцарії я висловив своє обурення президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху, президенту Європейських олімпійських комітетів Спіросу Капралосу, президентці Олімпійського та паралімпійського комітету США Сюзан Лайонс.

Вкотре висловлюю свою позицію: в умовах геноциду народу України, який здійснюється російськими військами при підтримці Уряду білорусі, російські та білоруські спортсмени на період воєнних дій в нашій державі мають бути відсторонені від участі у міжнародних змагань у будь-якому статусі.

Запрошення представника держави, що порушила олімпійське перемир’я і нехтує базовими принципами Олімпійської хартії, вважаю неприпустимим!", - відзначив Гутцайт.