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Гутцайт: Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні

Сьогодні 18:11 270 0
Гутцайт: Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Президент НОК України Вадим Гутцайт закликав не допускати президента Олімпійського комітету Росії  Позднякова на саміт МОК у Лозанні.

Про це розповів функціонер у Facebook.

"Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні!

Днями президента Олімпійського комітету Росії  Позднякова запросили на щорічний саміт МОК у Лозанні. На мою думку, це неприпустимо! 

Якщо хтось вважає, що спорт поза політикою і російські спортсмени не повинні страждати через рішення керівництва своєї держави, то хочу нагадати, що у вересні цього року Поздняков  заявив, що російські спортсмени матимуть за честь брати участь у війні в Україні, якщо їх призвуть після наказу про часткову мобілізацію військ.

Хіба це не є підтримка агресорських дій проти мирного населення нашої Держави? Публічні вислови такого змісту – це зневага і виклик не лише Україні, а всьому цивілізованому світу, який засуджує війну в Україні.

Тому щодо запрошення цієї особи на саміт Міжнародного олімпійського комітету до Швейцарії я висловив своє обурення президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху, президенту Європейських олімпійських комітетів Спіросу Капралосу, президентці Олімпійського та паралімпійського комітету США Сюзан Лайонс.

Вкотре висловлюю свою позицію: в умовах геноциду народу України, який здійснюється російськими військами при підтримці Уряду білорусі, російські та білоруські спортсмени на період воєнних дій в нашій державі мають бути відсторонені від участі у міжнародних змагань у будь-якому статусі.

Запрошення представника держави, що порушила олімпійське перемир’я і нехтує базовими принципами Олімпійської хартії, вважаю неприпустимим!", - відзначив Гутцайт.

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