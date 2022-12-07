Прометей поступився Веро Воллей у 1 колі волейбольної ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 грудня, жіночий Прометей програв Веро Воллей у волейбольній Лізі чемпіонів.
Матч завершився з рахунком 0:3 на користь італійської команди.
Жіноча Волейбольна Ліга чемпіонів
1 тур, 07 грудня
Прометей - Веро Воллей 0:3 (17:25, 20:25, 21:25)
Суперниками українок також будуть французький Ле-Канне та румунський Альба Блаж.
Команди розподілені на 5 груп, переможці яких вийдуть до 1/4 фіналу.
Всі другі команди та одна з третього місця з кращими показниками розіграють путівки до чвертьфіналу у двоматчевих протистояннях.
Інші чотири клуби з третіх місць будуть переведені до чвертьфіналу Кубка ЄКВ.