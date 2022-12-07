Прометей поступився Веро Воллей у 1 колі волейбольної ЛЧ

Матч завершився з рахунком 0:3

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 грудня, жіночий Прометей програв Веро Воллей у волейбольній Лізі чемпіонів.

Матч завершився з рахунком 0:3 на користь італійської команди.

Жіноча Волейбольна Ліга чемпіонів

1 тур, 07 грудня

Прометей - Веро Воллей 0:3 (17:25, 20:25, 21:25)

Суперниками українок також будуть французький Ле-Канне та румунський Альба Блаж.

Команди розподілені на 5 груп, переможці яких вийдуть до 1/4 фіналу.

Всі другі команди та одна з третього місця з кращими показниками розіграють путівки до чвертьфіналу у двоматчевих протистояннях.

Інші чотири клуби з третіх місць будуть переведені до чвертьфіналу Кубка ЄКВ.