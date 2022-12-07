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Прометей поступився Веро Воллей у 1 колі волейбольної ЛЧ

Сьогодні 23:43 87 0
Матч завершився з рахунком 0:3
Прометей поступився Веро Воллей у 1 колі волейбольної ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 грудня, жіночий Прометей програв Веро Воллей у волейбольній Лізі чемпіонів.

Матч завершився з рахунком 0:3 на користь італійської команди.

Жіноча Волейбольна Ліга чемпіонів
1 тур, 07 грудня

Прометей - Веро Воллей 0:3 (17:25, 20:25, 21:25)

Суперниками українок також будуть французький Ле-Канне та румунський Альба Блаж. 

Команди розподілені на 5 груп, переможці яких вийдуть до 1/4 фіналу. 

Всі другі команди та одна з третього місця з кращими показниками розіграють путівки до чвертьфіналу у двоматчевих протистояннях. 

Інші чотири клуби з третіх місць будуть переведені до чвертьфіналу Кубка ЄКВ.

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