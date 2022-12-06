Головне
Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 19:53 1157
Збірна Португалії знищила Швейцарію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 22:54 282
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського
Сьогодні 22:16 302
Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 20:47 1156
Ребров може навесні очолити збірну України
Сьогодні 18:56 356
Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко
Сьогодні 17:28 553
Ювентус зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря
Сьогодні 16:55 422
Мудрик подорожчав на 25 млн євро за версією Transfermarkt
Сьогодні 15:04 395
Підручний пропустить другий етап Кубка світу в Гохфільцені
Сьогодні 13:34 316
Костюк та Калініна - у заявці основної сітки Australian Open-2023
Сьогодні 10:32 321 1
Прямі трансляції

NAVI представили оновлений склад

Сьогодні 23:08 140 0
До команди приєдналися два гравці з Казахстану.
NAVI представили оновлений склад
#Navi

Джерело - navi.gg.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere представила оновлений склад з Dota 2.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

До NAVI приєдналися два гравці з Казахстану — Нікіта "Nicky`Cool" Остахов та Арман "Malady" Оразбаєв.

Попередні команди "Malady" – "Hellraisers" та "V-Gaming". "Nicky`Cool" раніше виступав у кваліфікації на The International 2022 в складі "Project Armor".

Першим турніром для нового складу NAVI з Dota 2 стане зимовий етап Dota Pro Circuit 2022/2023. Турнір розпочнеться 9 січня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО 1765
Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 992
Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1156
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії 1714
Охоронці Павелка отримують 55-110 тисяч гривень, - Андріюк Охоронці Павелка отримують 55-110 тисяч гривень, - Андріюк 1027
Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022 Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022 1157
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38291
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34577
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10320
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37612
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29818 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32081 2