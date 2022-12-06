NAVI представили оновлений склад

До команди приєдналися два гравці з Казахстану.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere представила оновлений склад з Dota 2.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

До NAVI приєдналися два гравці з Казахстану — Нікіта "Nicky`Cool" Остахов та Арман "Malady" Оразбаєв.

Попередні команди "Malady" – "Hellraisers" та "V-Gaming". "Nicky`Cool" раніше виступав у кваліфікації на The International 2022 в складі "Project Armor".

Першим турніром для нового складу NAVI з Dota 2 стане зимовий етап Dota Pro Circuit 2022/2023. Турнір розпочнеться 9 січня.