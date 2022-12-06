Прессекретар МОК: Не час скасовувати санкції проти росіян чи білорусів

Прессекретар МОК Марк Адамс виступив у перший день засідання виконкому комітету в Лозанні, Швейцарія.

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз не час скасовувати санкції проти росіян чи білорусів. Санкції залишаються в силі. Ми ще трохи далекі від Олімпіади-2024. Щоправда, незабаром почнеться кваліфікація. Ми повинні подивитися, як підуть справи. Там ситуація швидко змінюється, часто змінюється щодня. Санкції поки що залишаються в силі. Я б не хотів коментувати стан кваліфікації спортсменів у Париж-2024", - сказав Адамс.