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Норвезький лижник постраждав через протестувальника, який вибіг на трасу

Сьогодні 18:55 330 0
Норвезький лижник постраждав через протестувальника, який вибіг на трасу

Джерело - TV2.

21-річний норвезький лижник Йонас Віка зламав лижу після зіткнення з активістами під час мас-старту у гонці на етапі Кубка світу. 

Про це заявив сам спортсмен.

“Для мене це стало легким шоком. Перед гонкою я представляв безліч сценаріїв, але цей не був одним із них. Я йду трасою і бачу тільки зелений дим. Тут помічаю, що хтось іде снігом. Багато хто встиг пройти активістів до мого приїзду. Після зіткнення я застряг під протестувальником. У результаті зламалася лижа.

Кинув кілька образ їм услід. Вони нічого не сказали. У активістів був лише цей плакат. Я просто намагався далі йти трасою. Не знаю, що це було, але лижі стали абсолютно іншими в'язкими. Потім щось сталося із кріпленням лижі, і далі все було безнадійно. Я тренуюсь багато годин, і тепер маю шанс показати себе керівництву національної збірної. Моя перша гонка Кубка світу повністю зіпсована", - заявив Віка.

Нагадаємо, активісти запалили димовий смолоскип поруч із трасою, якою їхали лижники, а потім вибігли на трасу з плакатом, на якому було написано Stopp oljeletinga!, що в перекладі означає Зупиніть пошуки нафти!

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