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Томпсон достроково переміг Холланда: результати бої турніру UFC

Сьогодні 10:24 176 0
Томпсон достроково переміг Холланда: результати бої турніру UFC

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 3 на 4 грудня в американському Орландо (штат Флорида) у головному бою турніру зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 42 Стівен Томпсон переміг Кевіна Холланда.

Томпсон достроково фінішував Холланда, який через численні пропущені удари був змушений відмовитися від продовження бою в перерві між 4-м та 5-м раундами.

У співголовному бою бразилець Рафаель дос Аньос провів больовий прийом проти американця Браяна Барберени. Також в андеркарді бразилець Матеус Ніколау достроково переміг американця Метта Шнелля, Сергей Павлович нокаутував австралійця Тая Туіваса, грузинський боєць Роман Долідзе достроково фінішував шведа Джека Херманссона.

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