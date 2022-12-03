Старікова вперше перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку

Джерело - suspilne.media.
Віцечемпіонка Олімпійських ігор з велотреку Олена Старікова вперше у сезоні виграла на етапі Ліги чемпіонів.
Старікова стала найкращою у спринті. Велосипедистка успішно подолала перший раунд змагань та виграла свій півфінал. У фіналі її суперницею стала цьогорічна чемпіонка світу в спринті, француженка Матільда Ґро. Олена фінішувала з часом 11.356 секунди, вирвавши перемогу в напруженій боротьбі з різницею в 0.038 с.
До цього найкращим результатом другого сезону ЛЧ для Старікової були треті місця у спринті на етапах у Майорці та Сен-Кентен-ан-Івеліні.
Єдиний раз українка перемагала на етапі в останньому раунді минулого й дебютного сезону ЛЧ, але у кейрині.
Раніше збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 з велотреку.