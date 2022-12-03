Старікова вперше перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку

Українка вдруге в кар'єрі стала переможницею етапу в межах престижної серії.

Віцечемпіонка Олімпійських ігор з велотреку Олена Старікова вперше у сезоні виграла на етапі Ліги чемпіонів.

Старікова стала найкращою у спринті. Велосипедистка успішно подолала перший раунд змагань та виграла свій півфінал. У фіналі її суперницею стала цьогорічна чемпіонка світу в спринті, француженка Матільда ​Ґро. Олена фінішувала з часом 11.356 секунди, вирвавши перемогу в напруженій боротьбі з різницею в 0.038 с.

До цього найкращим результатом другого сезону ЛЧ для Старікової були треті місця у спринті на етапах у Майорці та Сен-Кентен-ан-Івеліні.

Єдиний раз українка перемагала на етапі в останньому раунді минулого й дебютного сезону ЛЧ, але у кейрині.

Ліга чемпіонів-2022

Лондон, Велика Британія

Спринт (жінки), Фінал

03 грудня

1. Олена Старікова (Україна) 11.356 с

2. Матільда ​Ґро (Франція) +0.038 с

Раніше збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 з велотреку.