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Старікова вперше перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку

Сьогодні 12:38 97 0
Українка вдруге в кар'єрі стала переможницею етапу в межах престижної серії.
Старікова вперше перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку
#Олена Старікова

Джерело - suspilne.media.

Віцечемпіонка Олімпійських ігор з велотреку Олена Старікова вперше у сезоні виграла на етапі Ліги чемпіонів.

Старікова стала найкращою у спринті. Велосипедистка успішно подолала перший раунд змагань та виграла свій півфінал. У фіналі її суперницею стала цьогорічна чемпіонка світу в спринті, француженка Матільда ​Ґро. Олена фінішувала з часом 11.356 секунди, вирвавши перемогу в напруженій боротьбі з різницею в 0.038 с.

До цього найкращим результатом другого сезону ЛЧ для Старікової були треті місця у спринті на етапах у Майорці та Сен-Кентен-ан-Івеліні.

Єдиний раз українка перемагала на етапі в останньому раунді минулого й дебютного сезону ЛЧ, але у кейрині.

Ліга чемпіонів-2022
Лондон, Велика Британія
Спринт (жінки), Фінал
03 грудня
1. Олена Старікова (Україна) 11.356 с
2. Матільда ​Ґро (Франція) +0.038 с

Раніше збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 з велотреку.

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