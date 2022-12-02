Гран-прі Формули-1 у Китаї скасовано через коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Формула-1 прийняла рішення про скасування Гран-прі Китаю у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба Ф-1.
Рішення було прийнято через коронавірусні обмеження.
Востаннє Гран-прі Китаю проводився у 2019 році. Три сезони поспіль змагання не відбувалися через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.
Гонка мала відбутися 16 квітня у Шанхаї.
Наразі організація розглядає альтернативні варіанти для заміни Гран-прі Китаю. Повідомляється, що гонку в Китаї може замінити Гран-прі Португалії.
The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA— Formula 1 (@F1) December 2, 2022