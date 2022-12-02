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Гран-прі Формули-1 у Китаї скасовано через коронавірус

Сьогодні 18:00 218 0
Гонка мала відбутися 16 квітня у Шанхаї
Гран-прі Формули-1 у Китаї скасовано через коронавірус
#Гран-прі Китаю, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Формула-1 прийняла рішення про скасування Гран-прі Китаю у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Рішення було прийнято через коронавірусні обмеження.

Востаннє Гран-прі Китаю проводився у 2019 році. Три сезони поспіль змагання не відбувалися через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Гонка мала відбутися 16 квітня у Шанхаї.

Наразі організація розглядає альтернативні варіанти для заміни Гран-прі Китаю. Повідомляється, що гонку в Китаї може замінити Гран-прі Португалії.

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