Гран-прі Формули-1 у Китаї скасовано через коронавірус

Формула-1 прийняла рішення про скасування Гран-прі Китаю у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Рішення було прийнято через коронавірусні обмеження.

Востаннє Гран-прі Китаю проводився у 2019 році. Три сезони поспіль змагання не відбувалися через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Гонка мала відбутися 16 квітня у Шанхаї.

Наразі організація розглядає альтернативні варіанти для заміни Гран-прі Китаю. Повідомляється, що гонку в Китаї може замінити Гран-прі Португалії.

