Федерація Регбі України отримала золоту медаль Rugby Europe

Європейська Федерація відзначила Федерацію регбі України

Джерело - Федерація регбі України.

Федерація Регбі України отримала золоту медаль на Генеральній Асамблеї Rugby Europe.

Про це повідомляє пресслужба ФРУ.

Нею нагороджують представників Європейської Федерації, які зробили вагомий внесок у розвиток регбі або мали інші вагомі заслуги.

Європейська Федерація відзначила прагнення Федерації Регбі України до участі у міжнародних чемпіонатах, підготовку гравців збірних та проведення всеукраїнських чемпіонатів за умов війни.

Раніше Федерація легкої атлетики України отримала нагороду від World Athletics.