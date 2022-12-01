Федерація Регбі України отримала золоту медаль Rugby Europe

Джерело - Федерація регбі України.
Федерація Регбі України отримала золоту медаль на Генеральній Асамблеї Rugby Europe.
Про це повідомляє пресслужба ФРУ.
Нею нагороджують представників Європейської Федерації, які зробили вагомий внесок у розвиток регбі або мали інші вагомі заслуги.
Європейська Федерація відзначила прагнення Федерації Регбі України до участі у міжнародних чемпіонатах, підготовку гравців збірних та проведення всеукраїнських чемпіонатів за умов війни.
Раніше Федерація легкої атлетики України отримала нагороду від World Athletics.