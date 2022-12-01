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Федерація Регбі України отримала золоту медаль Rugby Europe

Сьогодні 19:35 170 0
Європейська Федерація відзначила Федерацію регбі України
Федерація Регбі України отримала золоту медаль Rugby Europe
#Федерація регбі України

Джерело - Федерація регбі України.

Федерація Регбі України отримала золоту медаль на Генеральній Асамблеї Rugby Europe.

Про це повідомляє пресслужба ФРУ.

Нею нагороджують представників Європейської Федерації, які зробили вагомий внесок у розвиток регбі або мали інші вагомі заслуги.

Європейська Федерація відзначила прагнення Федерації Регбі України до участі у міжнародних чемпіонатах, підготовку гравців збірних та проведення всеукраїнських чемпіонатів за умов війни.

Раніше Федерація легкої атлетики України отримала нагороду від World Athletics.

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