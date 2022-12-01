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14-річний Азаров виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 11:10 134 0
Друге золото України на турнірі
14-річний Азаров виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022

Джерело - suspilne.media.

14-річний Кирило Азаров переміг у стрибках з метрового трампліна на чемпіонату світу серед юніорів зі стрибків у воду у Монреалі.

У фіналі Азаров тримався в трійці лідерів з перших стрибків, а після третього, що приніс йому найбільше балів – 73.5 (зі складністю 3.0), вирвався на перше місце. У четвертій спробі українець заробив 60 очок, чого вистачило, аби здобути "золото" з сумою 431.9 бала.

Чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів
Чоловіки, 1 м (група B)
01 грудня
1. Кирило Азаров (Україна) 431.9
2. Міґель Естебан Товар (Колумбія) 424.15
3. Айвор Браун (США) 402.9

Раніше Кирило Болюх виграв золоту медаль у віковій групі 14-15 років.

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