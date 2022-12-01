Друге золото України на турнірі

14-річний Кирило Азаров переміг у стрибках з метрового трампліна на чемпіонату світу серед юніорів зі стрибків у воду у Монреалі.

У фіналі Азаров тримався в трійці лідерів з перших стрибків, а після третього, що приніс йому найбільше балів – 73.5 (зі складністю 3.0), вирвався на перше місце. У четвертій спробі українець заробив 60 очок, чого вистачило, аби здобути "золото" з сумою 431.9 бала.

Чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів

Чоловіки, 1 м (група B)

01 грудня

1. Кирило Азаров (Україна) 431.9

2. Міґель Естебан Товар (Колумбія) 424.15

3. Айвор Браун (США) 402.9

Раніше Кирило Болюх виграв золоту медаль у віковій групі 14-15 років.