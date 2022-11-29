Український чемпіон пожертвує золоті медалі Олімпіад на благодійність

Джерело - Чемпіон.
Дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каное Юрій Чебан виставить на аукціон свої золоті медалі, які він здобув на Олімпіадах 2012 та 2016 років.
Про це розповів сам спортсмен у Facebook.
Усі отримані кошти підуть на допомогу жертвам війни в Україні.
"Це був один із найкращих моментів мого життя, який можна порівняти хіба що з народженням моєї дитини. Цей олімпійський фінішний ривок залишив масштабний спогад назавжди у світовій історії та серцях України. До речі, знаменитий олімпійський човен із Ігор-2016 був направлений до музею Національного Олімпійського Комітету України, а нагороди відправлені на аукціон до США.
Настав час рухатися далі, я хотів би щоб ці медалі принесуть користь українцям ще раз", - розповів Чебан.