Український чемпіон пожертвує золоті медалі Олімпіад на благодійність

Юрій Чебан допоможе жертвам війни

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каное Юрій Чебан виставить на аукціон свої золоті медалі, які він здобув на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Про це розповів сам спортсмен у Facebook.

Усі отримані кошти підуть на допомогу жертвам війни в Україні.