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Український чемпіон пожертвує золоті медалі Олімпіад на благодійність

Сьогодні 10:37 201 0
Юрій Чебан допоможе жертвам війни
Український чемпіон пожертвує золоті медалі Олімпіад на благодійність
#Юрій Чебан

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каное Юрій Чебан виставить на аукціон свої золоті медалі, які він здобув на Олімпіадах 2012 та 2016 років. 

Про це розповів сам спортсмен у Facebook.

Усі отримані кошти підуть на допомогу жертвам війни в Україні.

"Це був один із найкращих моментів мого життя, який можна порівняти хіба що з народженням моєї дитини. Цей олімпійський фінішний ривок залишив масштабний спогад назавжди у світовій історії та серцях України. До речі, знаменитий олімпійський човен із Ігор-2016 був направлений до музею Національного Олімпійського Комітету України, а нагороди відправлені на аукціон до США.

Настав час рухатися далі, я хотів би щоб ці медалі принесуть користь українцям ще раз", - розповів Чебан.

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