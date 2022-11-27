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Ферстаппен претендує на звання спортсмена року в Нідерландах

Сьогодні 22:54 60 0
Загалом до списку претендентів входять 13 спортсменів
Ферстаппен претендує на звання спортсмена року в Нідерландах
#Red Bull, #Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Racing News 365.

Гонщик Ред Булл та дворазовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен увійшов до списку номінантів на нагороду спортсмен року в Нідерландах.

Про це повідомляє Racing News 365.

Організацією голосування займається Олімпійський комітет Нідерландів. Загалом до списку претендентів входять 13 спортсменів.

Раніше Ферстаппен вже ставав спортсменом року в Нідерландах двічі - у 2016 та 2021 роках.

Нагадаємо, Ферстаппен обійшов Гамільтона у рейтингу найбільш високооплачуваних пілотів Формули 1.

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