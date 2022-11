Netflix зняв документальний серіал про Мак-Грегора

Американський провайдер медійних послуг Netflix зняв документальний серіал про ексчемпіона UFC Конора Мак-Грегора.

Про це ірландець повідомив у Твіттері.

This documentary will be out before my next fight, episode 1, of 4. And the full 4 will be out before my Hollywood debut in the notorious “roadhouse”

You’re bout to see what’s what here. And it ain’t free.