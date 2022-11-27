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Генсек Міжнародної федерації спортивної стрільби підтримав кандидатуру росіянина

Сьогодні 12:25 153 0
Вибори нового президента ISSF відбудуться 30 листопада
Генсек Міжнародної федерації спортивної стрільби підтримав кандидатуру росіянина

Джерело - Tribuna.com.

Генеральний секретар Міжнародної федерації стрілецького спорту (ISSF) Олександр Ратнер звинуватив кандидата на посаду очільника організації Лучано Россі, що той ставить свої інтереси вище, ніж майбутнє федерації.

Про це повідомляє Insige The Games.

Росіянин Ратнер, нині натуралізований громадянин Німеччини, написав відкритий лист, в якому підтримав кандидатуру іншого росіянина Володимира Лісіна перед виборами нового очільника федерації. Лісін - чинний голова ISSF, у 2018 році він на чотири голоси випередив Лучано Россі.

"У всіх протоколах засідань виконкому за ці 20 років немає жодної згадки про представлені ним ідеї чи нововведення, ні пропозицій щодо оптимізації програми змагань, модифікації заходів. Він не вимовив жодного слова про прозорість адміністрації чи фінансову політику. Він не залучив особисто жодного спонсора ISSF", - написав Ратнер про Россі.

Ратнер також звинуватив Россі у використанні війни в Україні для своєї "особистої вигоди" та "поширення хибних звинувачень", "ігноруючи як взірцевий спосіб виконання МОК рекомендацій МОК, так і відому антивоєнну позицію президента Лісіна".

Лісіна вважають прихильником президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна. Його не зуміли усунути від посади після початку вторгнення в Україну. Лісін - найбагатший бізнесмен РФ у 2022 році за даними Forbes.

Вибори нового президента ISSF відбудуться 30 листопада.

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