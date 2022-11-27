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Ураган вилетів з футзальної Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:54 174 0
Стали відомі усі учасники Фіналу чотирьох
Ураган вилетів з футзальної Ліги чемпіонів
#Ураган

Джерело - Чемпіон.

Івано-франківський Ураган не вийшов до плей-оф Ліги Чемпіонів з футзалу.

Українська команда набрала шість очок у трьох матчах, але цього таки не вистачило для проходу до Фіналу чотирьох.

Лісабонський Спортінг, обігравши в останньому турі Еболі з рахунком 5:0, набрав дев'ять очок з дев'яти можливих і обійшов Ураган. Португальська команда стала першою, Ураган - другим, Еболі - третім, Лозниця-Град - четвертим.

У Фінал чотирьох Ліги Чемпіонів з футзалу виходять такі команди: Спортінг, Бенфіка, Пальма Футзал, і, несподівано, Андерлехт. Чинний чемпіон, Барселона, не зумів вийти із групи через різницю м'ячів.

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