Ураган вилетів з футзальної Ліги чемпіонів

Стали відомі усі учасники Фіналу чотирьох

Джерело - Чемпіон.

Івано-франківський Ураган не вийшов до плей-оф Ліги Чемпіонів з футзалу.

Українська команда набрала шість очок у трьох матчах, але цього таки не вистачило для проходу до Фіналу чотирьох.

Лісабонський Спортінг, обігравши в останньому турі Еболі з рахунком 5:0, набрав дев'ять очок з дев'яти можливих і обійшов Ураган. Португальська команда стала першою, Ураган - другим, Еболі - третім, Лозниця-Град - четвертим.

У Фінал чотирьох Ліги Чемпіонів з футзалу виходять такі команди: Спортінг, Бенфіка, Пальма Футзал, і, несподівано, Андерлехт. Чинний чемпіон, Барселона, не зумів вийти із групи через різницю м'ячів.