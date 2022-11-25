Алонсо сподівається знову стати чемпіоном

Фернандо Алонсо залишив Альпін і приєднався до Астона Мартіна.

Дворазовий чемпіон світу Формули 1 Фернандо Алонсо сподівається, що нова команда якщо не у перший рік, то в майбутньому надасть йому машину, яка дозволить поборотися за чемпіонство.

Про це розповів сам пілот.