Алонсо сподівається знову стати чемпіоном

Джерело - isport.ua.
Дворазовий чемпіон світу Формули 1 Фернандо Алонсо сподівається, що нова команда якщо не у перший рік, то в майбутньому надасть йому машину, яка дозволить поборотися за чемпіонство.
Про це розповів сам пілот.
"Я продовжую тільки тому, що я вірю, що в мене ще буде шанс. Наступного року буде нереально наблизитися до лідерів, але нам потрібно закласти фундамент для майбутніх болідів і працювати краще за тих, хто нас оточує.
Це дуже змагальне середовище. Щоб стати чемпіоном, вам потрібно видати щось особливе. Я готовий видати щось особливо зі свого боку і чекаю на те ж саме від команди.
Зрештою, перемога в чемпіонаті — це те, що мотивує мене щодня, тому я все ще думаю, що третій титул одного разу стане можливим. Можливо, це не буде наступного року, але хто знає, що відбудеться в майбутньому", - розповів Алонсо.