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Алонсо сподівається знову стати чемпіоном

Сьогодні 22:24 149 0
Фернандо Алонсо залишив Альпін і приєднався до Астона Мартіна.
Алонсо сподівається знову стати чемпіоном
#Фернандо Алонсо

Джерело - isport.ua.

Дворазовий чемпіон світу Формули 1 Фернандо Алонсо сподівається, що нова команда якщо не у перший рік, то в майбутньому надасть йому машину, яка дозволить поборотися за чемпіонство.

Про це розповів сам пілот.

"Я продовжую тільки тому, що я вірю, що в мене ще буде шанс. Наступного року буде нереально наблизитися до лідерів, але нам потрібно закласти фундамент для майбутніх болідів і працювати краще за тих, хто нас оточує.

Це дуже змагальне середовище. Щоб стати чемпіоном, вам потрібно видати щось особливе. Я готовий видати щось особливо зі свого боку і чекаю на те ж саме від команди.

Зрештою, перемога в чемпіонаті — це те, що мотивує мене щодня, тому я все ще думаю, що третій титул одного разу стане можливим. Можливо, це не буде наступного року, але хто знає, що відбудеться в майбутньому", - розповів Алонсо.

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