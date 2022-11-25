Визначився календар Формули-1 на 2023 рік

Наступного року відбудеться відразу 3 Гран-прі в США

Джерело - Чемпіон.

Визначився офіційний календар чемпіонату Формули-1 на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Наступного сезону відбудеться 24 Гран-прі - рекордний показник в історії серії.

Сезон розпочнеться на початку березня - на Гран-прі Бахрейну, а завершиться вже традиційно етапом в Абу-Дабі 20 листопада.

Порівняно з минулим сезоном, повернувся до календаря Гран-прі Китаю. 2022-го етап був скасований у зв'язку зі строгими обмеженнями, що діють у Китаї у зв'язку з пандемією.

Також у 2023-у відбудеться відразу 3 Гран-прі в США.

Календар Формули-1 на сезон-2023:

Гран-прі Бахрейну - 5 березня

Гран-прі Саудівської Аравії - 19 березня

Гран-прі Австралії - 2 квітня

Гран-прі Китаю - 16 квітня

Гран-прі Азербайджану - 30 квітня

Гран-прі Маямі - 7 травня

Гран-прі Емілії-Романьї - 21 травня

Гран-прі Монако - 28 травня

Гран-прі Іспанії - 4 червня

Гран-прі Канади - 18 червня

Гран-прі Австрії - 2 липня

Гран-прі Великобританії - 9 липня

Гран-прі Угорщини - 23 липня

Гран-прі Бельгії - 30 липня

Гран-прі Нідерландів - 27 серпня

Гран-прі Італії - 3 вересня

Гран-прі Сінгапуру - 17 вересня

Гран-прі Японії - 24 вересня

Гран-прі Катару - 8 жовтня

Гран-прі США - 22 жовтня

Гран-прі Мексики - 29 жовтня

Гран-прі Бразилії - 5 листопада

Гран-прі Лас-Вегаса - 18 листопада

Гран-прі Абу-Дабі - 26 листопада