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Визначився календар Формули-1 на 2023 рік

Сьогодні 10:59 138 0
Наступного року відбудеться відразу 3 Гран-прі в США
Визначився календар Формули-1 на 2023 рік
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Визначився офіційний календар чемпіонату Формули-1 на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Наступного сезону відбудеться 24 Гран-прі - рекордний показник в історії серії.

Сезон розпочнеться на початку березня - на Гран-прі Бахрейну, а завершиться вже традиційно етапом в Абу-Дабі 20 листопада.

Порівняно з минулим сезоном, повернувся до календаря Гран-прі Китаю. 2022-го етап був скасований у зв'язку зі строгими обмеженнями, що діють у Китаї у зв'язку з пандемією.

Також у 2023-у відбудеться відразу 3 Гран-прі в США.

Календар Формули-1 на сезон-2023:

Гран-прі Бахрейну - 5 березня
Гран-прі Саудівської Аравії - 19 березня
Гран-прі Австралії - 2 квітня
Гран-прі Китаю - 16 квітня
Гран-прі Азербайджану - 30 квітня
Гран-прі Маямі - 7 травня
Гран-прі Емілії-Романьї - 21 травня
Гран-прі Монако - 28 травня
Гран-прі Іспанії - 4 червня
Гран-прі Канади - 18 червня
Гран-прі Австрії - 2 липня
Гран-прі Великобританії - 9 липня
Гран-прі Угорщини - 23 липня
Гран-прі Бельгії - 30 липня
Гран-прі Нідерландів - 27 серпня
Гран-прі Італії - 3 вересня
Гран-прі Сінгапуру - 17 вересня
Гран-прі Японії - 24 вересня
Гран-прі Катару - 8 жовтня
Гран-прі США - 22 жовтня
Гран-прі Мексики - 29 жовтня
Гран-прі Бразилії - 5 листопада
Гран-прі Лас-Вегаса - 18 листопада
Гран-прі Абу-Дабі - 26 листопада
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