Мак-Грегор: Хабіб - найбільший сцикун в історії боїв

Легковаговик UFC Конор Мак-Грегор не хоче реваншу з Хабібом Нурмагомедовим.

Про це розповів сам боєць.

"Насправді, знаєте, я не хочу битися з цим смердючим мішком, є бої і краще. Але нехай буде відомо, що цей хлопець - найбільший сикун в історії боїв.

Подумайте, який масштаб мав би наш реванш. Ти просто красень! Батько дав би тобі ляпас, 100%", – написав Конор.