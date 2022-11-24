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Мак-Грегор: Хабіб - найбільший сцикун в історії боїв

Сьогодні 22:39 203 0
Конор Мак-Грегор прокоментував реванш з Хабібом Нурмагомедовим.
Мак-Грегор: Хабіб - найбільший сцикун в історії боїв
Фото - gettyimages
#Конор Мак-Грегор, #Нурмагомедов, #Хабіб

Джерело - Чемпіон.

Легковаговик UFC Конор Мак-Грегор не хоче реваншу з Хабібом Нурмагомедовим.

Про це розповів сам боєць.

"Насправді, знаєте, я не хочу битися з цим смердючим мішком, є бої і краще. Але нехай буде відомо, що цей хлопець - найбільший сикун в історії боїв.

Подумайте, який масштаб мав би наш реванш. Ти просто красень! Батько дав би тобі ляпас, 100%", – написав Конор.

Нагадаємо, у 2018 році Хабіб переміг Макгрегора задушливим прийомом у четвертому раунді.

Раніше повідомлялося, що ютубер KSI і тренер Мак-Грегора проведуть бій 14 січня.

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