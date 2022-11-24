Мак-Грегор: Хабіб - найбільший сцикун в історії боїв

Джерело - Чемпіон.
Легковаговик UFC Конор Мак-Грегор не хоче реваншу з Хабібом Нурмагомедовим.
Про це розповів сам боєць.
"Насправді, знаєте, я не хочу битися з цим смердючим мішком, є бої і краще. Але нехай буде відомо, що цей хлопець - найбільший сикун в історії боїв.
Подумайте, який масштаб мав би наш реванш. Ти просто красень! Батько дав би тобі ляпас, 100%", – написав Конор.
Нагадаємо, у 2018 році Хабіб переміг Макгрегора задушливим прийомом у четвертому раунді.
Раніше повідомлялося, що ютубер KSI і тренер Мак-Грегора проведуть бій 14 січня.