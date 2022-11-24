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Ріккардо повернувся в Ред Булл

Сьогодні 19:25 214 0
Ріккардо прокоментував повернення у Ред Булл
Ріккардо повернувся в Ред Булл
Фото - gettyimages
#Даніель Ріккардо

Джерело - Чемпіон.

Ред Булл підтвердив, що Даніель Ріккардо повертається до команди, у складі якої він виграв сім Гран-прі.

Про це повідомляє пресслужба Формули 1.

"Посмішка говорить сама за себе. Я дуже радий повернутися додому в Oracle Red Bull Racing у якості їхнього третього пілота у 2023 році. У мене вже є так багато приємних спогадів про моє перебування тут, але вітання від Крістіана (Хорнера), доктора (Гельмута) Марко і всієї команди — це те, за що я щиро вдячний.

Особисто для мене можливість зробити свій внесок і бути в оточенні кращої команди у Формулі 1 надзвичайно приваблива, а також дає мені деякий час, щоб перезарядитися та переорієнтуватися", - розповів Ріккардо.

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