Ріккардо повернувся в Ред Булл

Ред Булл підтвердив, що Даніель Ріккардо повертається до команди, у складі якої він виграв сім Гран-прі.

Про це повідомляє пресслужба Формули 1.

"Посмішка говорить сама за себе. Я дуже радий повернутися додому в Oracle Red Bull Racing у якості їхнього третього пілота у 2023 році. У мене вже є так багато приємних спогадів про моє перебування тут, але вітання від Крістіана (Хорнера), доктора (Гельмута) Марко і всієї команди — це те, за що я щиро вдячний.

Особисто для мене можливість зробити свій внесок і бути в оточенні кращої команди у Формулі 1 надзвичайно приваблива, а також дає мені деякий час, щоб перезарядитися та переорієнтуватися", - розповів Ріккардо.