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Ферстаппен обійшов Гамільтона у рейтингу найбільш високооплачуваних пілотів Формули 1

Сьогодні 18:10 225 0
Рейтинг найбільш високооплачуваних пілотів Формули 1
Ферстаппен обійшов Гамільтона у рейтингу найбільш високооплачуваних пілотів Формули 1
#Льюїс Гамільтон, #Макс Ферстаппен

Джерело - isport.ua.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен — найоплачуваніший гонщик Формули 1 у 2022 році.

Про це повідомляє Forbes.

 Дворазовий чемпіон світу очолив рейтинг пілотів із загальною сумою до вирахування податків у розмірі 60 мільйонів доларів з його зарплати та бонусів.

Льюїс Гамільтон,  який щорічно з 2013 року посідав перше місце в рейтингу спортсменів Forbes, опустився на друге місце з оцінкою в 55 мільйонів.

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 60 мільйонів (40 з/п + 20 бонусы);
2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 55 мільйонів (55 + 0);
3. Фернандо Алонсо (Альпін) – 30 мільйонів (30 + 0);
4. Серхіо Перес (Ред Булл) – 26 мільйонів (10 + 16);
5. Шарль Леклер (Феррарі) – 23 мільйони (12 + 11);
6-7. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 17 мільйонів (15 + 2);
6-7. Даніель Ріккардо (МакЛарен) – 17 мільйонів(15 + 2);
8. Карлос Сайнс (Феррарі) – 15 мільйонів (8 + 7);
9. Ландо Норріс (МакЛарен) – 11 мільйонів (5 + 6);
10. Джордж Расселл (Мерседес) – 10 мільйонів (3 + 7).
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