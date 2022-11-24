До півфіналу вийшли збірні Китаю, Іспанії, Узбекистану та Індії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилася Узбекестану в чвертьфіналі командного чемпіонату світу з шахів.

У першому матчі Україна програла з рахунком 1:3, у другому – з рахунком 1.5:2.5.

Україну на ЧС представили Василь Іванчук, Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Ігор Коваленко, Віталій Бернадський, Михайло Алексєєнко. Капітан - Олександр Сулипа.

До півфіналу вийшли збірні Китаю, Іспанії, Узбекистану та Індії.

Командний ЧС-2022 з шахів

20-26 листопада

Єрусалим, Ізраїль

1/4 фіналу

Китай – Польща 2.5:1.5, 2:2

Іспанія – Азербайджан 2:2, 2.5:1.5

Україна - Узбекистан 1:3, 1.5:2.5

Франція – Індія 1:3, 3:1, 1.5:2.5