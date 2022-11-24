Джерело - Чемпіон.
Збірна України поступилася Узбекестану в чвертьфіналі командного чемпіонату світу з шахів.
У першому матчі Україна програла з рахунком 1:3, у другому – з рахунком 1.5:2.5.
Україну на ЧС представили Василь Іванчук, Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Ігор Коваленко, Віталій Бернадський, Михайло Алексєєнко. Капітан - Олександр Сулипа.
До півфіналу вийшли збірні Китаю, Іспанії, Узбекистану та Індії.
Командний ЧС-2022 з шахів
20-26 листопада
Єрусалим, Ізраїль
1/4 фіналу
Китай – Польща 2.5:1.5, 2:2
Іспанія – Азербайджан 2:2, 2.5:1.5
Україна - Узбекистан 1:3, 1.5:2.5
Франція – Індія 1:3, 3:1, 1.5:2.5