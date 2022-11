Гонщик Формули-1 Даніель Ріккардо стане резервним пілотом Ред Булл.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

Австралієць виступатиме за чинних чемпіонів у наступному сезоні.

We can confirm that @DanielRicciardo will return home and re-join Oracle Red Bull Racing as the third driver for 2023 💪 #DR3ack 🇦🇺