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Амосов проведе бій зі Сторлі на Bellator 291

Сьогодні 14:25 173 0
У листопаді 2020-го Амосов вже перемагав Сторлі
Амосов проведе бій зі Сторлі на Bellator 291
#Bellator, #Ярослав Амосов, #Bellator 291

Джерело - Чемпіон.

Українець Ярослав Амосов проведе бій з американцем Логаном Сторлі, який володіє тимчасовим чемпіонським титулом.

Про це повідомляє Bellator MMA.

Поєдинок відбудеться 25 лютого на турнірі Bellator 291 в Дубліні

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Допис, поширений Bellator MMA (@bellatormma)

У листопаді 2020-го Амосов вже перемагав Сторлі.

Свій останній бій Ярослав провів у червні 2021 року із Дугласом Лімою.

У травні цього року Амосов знявся з бою проти Майкла Пейджа через повномасштабне вторгнення росії (терористичної країни).

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