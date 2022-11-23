Джерело - Чемпіон.
Українець Ярослав Амосов проведе бій з американцем Логаном Сторлі, який володіє тимчасовим чемпіонським титулом.
Про це повідомляє Bellator MMA.
Поєдинок відбудеться 25 лютого на турнірі Bellator 291 в Дубліні
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У листопаді 2020-го Амосов вже перемагав Сторлі.
Свій останній бій Ярослав провів у червні 2021 року із Дугласом Лімою.
У травні цього року Амосов знявся з бою проти Майкла Пейджа через повномасштабне вторгнення росії (терористичної країни).