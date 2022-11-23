У листопаді 2020-го Амосов вже перемагав Сторлі

Джерело - Чемпіон.

Українець Ярослав Амосов проведе бій з американцем Логаном Сторлі, який володіє тимчасовим чемпіонським титулом.

Про це повідомляє Bellator MMA.

Поєдинок відбудеться 25 лютого на турнірі Bellator 291 в Дубліні

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У листопаді 2020-го Амосов вже перемагав Сторлі.

Свій останній бій Ярослав провів у червні 2021 року із Дугласом Лімою.

У травні цього року Амосов знявся з бою проти Майкла Пейджа через повномасштабне вторгнення росії (терористичної країни).