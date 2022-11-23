Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики розповів про важливість української мови

Джерело - Чемпіон.

Усі українські спортсмени повинні говорити державною мовою.

Про це заявив Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Я вважаю, що всі повинні знати українську мову. Тобто тут, в країні, ми повинні спілкуватися українською мовою. Особисто моє бачення - я б повністю відмовився від всього російського - історія, мова... Все, що пов'язує нас із Росією - все прибирати, весь цей совок - туди, до них".

Верняєв: Треба мотивувати людей переходити на українську мову

"Потрібно починати розвивати нашу країну - у нас і артисти є, і фільми знімають, у нас все є. Навіщо нам підтримувати те, що насаджає хтось? Я вважаю, що ми маємо своє розвивати", - сказав Верняєв.

Нагадаємо, російським та білоруським гімнастам заборонили виступати на міжнародних змаганнях.