Верняєв: Президент НОК повинен робити все задля спорту

Керівник Національного олімпійського комітету України має розуміти яку систему будувати, та як спілкуватися з тренерами і федераціями.

Про це заявив олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Останній раз я мав бути в Національному олімпійському комітеті в березні 2020 року, коли я виграв срібну медаль на етапі Кубку світу і мені сказали, що мене втринадцяте обрали спортсменом місяця. Потім була коронавірусна пандемія, туди-сюди, й мені так і не віддали цю нагороду. Забули про мене.

Я вважаю, що неважливо, хто прийшов на посаду президента НОК. Важливо, щоб людина, яка прийшла на цю посаду, розуміла, що потрібно робити - яку систему ламати, а яку будувати, спілкуватися з тренерами, федераціями, з усіма.

Потрібно допомагати всім, тому для спортсменів зараз дуже складні часи - хтось тренується за кордоном, хтось в Україні. Дуже багато таких моментів, котрі люди не знають, але це приносить великий дискомфорт. Президент НОК повинен робити все задля спорту", - сказав Верняєв.