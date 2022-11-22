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Верняєв: Президент НОК повинен робити все задля спорту

Сьогодні 23:12 166 0
Верняєв: Президент НОК повинен робити все задля спорту
#Олег Верняєв

Джерело - Новини.LIVE.

Керівник Національного олімпійського комітету України  має розуміти яку систему будувати, та як спілкуватися з тренерами і федераціями.

Про це заявив олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Останній раз я мав бути в Національному олімпійському комітеті в березні 2020 року, коли я виграв срібну медаль на етапі Кубку світу і мені сказали, що мене втринадцяте обрали спортсменом місяця. Потім була коронавірусна пандемія, туди-сюди, й мені так і не віддали цю нагороду. Забули про мене. 

Я вважаю, що неважливо, хто прийшов на посаду президента НОК. Важливо, щоб людина, яка прийшла на цю посаду, розуміла, що потрібно робити - яку систему ламати, а яку будувати, спілкуватися з тренерами, федераціями, з усіма.

Потрібно допомагати всім, тому для спортсменів зараз дуже складні часи - хтось тренується за кордоном, хтось в Україні. Дуже багато таких моментів, котрі люди не знають, але це приносить великий дискомфорт. Президент НОК повинен робити все задля спорту", - сказав Верняєв.

Нагадаємо, що новим президентом НОК став міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

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