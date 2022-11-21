Беленюк заявив про вихід з НОК України

Беленюк написав заяву про вихід з НОК України

Джерело - Чемпіон.

Борець греко-римського стилю й народний депутат Жан Беленюк просить виключити його із членів Національного олімпійського комітету України.

Про це він розповів у Facebook, пост Романа Зозулі

"В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго", - заявив Беленюк.

Беленюк послався на пост футболіста Романа Зозулі про те, що поки суспільство справедливо обурювалося прізвищами Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса у списку членів Національного олімпійського комітету, "новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки "золоту" команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту".

Зозуля перелічив: