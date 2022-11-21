Беленюк заявив про вихід з НОК України

Джерело - Чемпіон.
Борець греко-римського стилю й народний депутат Жан Беленюк просить виключити його із членів Національного олімпійського комітету України.
Про це він розповів у Facebook, пост Романа Зозулі
"В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго", - заявив Беленюк.
Беленюк послався на пост футболіста Романа Зозулі про те, що поки суспільство справедливо обурювалося прізвищами Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса у списку членів Національного олімпійського комітету, "новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки "золоту" команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту".
Зозуля перелічив:
- Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006, у 2012-му був усунений з посади президента Федерації легкої атлетики за корупцію
- Сергій Бубка – член Партії регіонів (2002-2005), вийшов з партії після обрання на посаду президента НОК
- Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, дружина Юлія Льовочкіна
- Олександр Волков – член Партії регіонів (2007-2014)
- Олександр Герега – народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го
- Ірина Дерюгіна – FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях
- Олександр Зац – член Партії регіонів (2006-2014), його пов’язує міцна особиста дружба з Борисом Колесніковим, партнер Колеснікова у бізнесі
- Роман Мулик – член Партії регіонів (2010-2014)
- Андрій Мельник – підозрювався у причетністості до викрадення, катування та вимагання 200 млн дол. у колишнього гендиректора ПрАТ "Нафтогазвидобування", а нині – народного депутата Семінського
- Олександр Мендусь – колишній член Партії регіонів
- Мирослав Карабін – колишній член Партії регіонів
- Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року
- Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ
- Вадим Павленко – депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)
- Ігор Лисов – член Партії регіонів (2007-2014), скандальний київський забудовник
- Сергій Лагур – разом із екс-регіоналом, а після вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) Галичина у Львівській області
- Віктор Ремський – колишній "правоохоронець", причетний до фальсифікації і вибивання "добровільних зізнань" з фігурантів "справи Павличенків"
- Олександр Симоненко – член ОПЗЖ
- Віктор Христоєв – колишній член Партії регіонів
- Олександр Удовиченко – колишній член Партії регіонів
- Ніна Уманець - після 2014 року хизувалась фото з Путіним
- Сергій Кушнірюк– відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію, на нього відкривали кримінальну справу.