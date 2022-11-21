Харлан стала амбасадоркою проєкту Спортивний фронт

Олімпійська чемпіонка закликала доєднуватися до боротьби на спортивному фронті

Джерело - Чемпіон.

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала амбасадоркою кампанії Спортивний фронт.

Про це повідомляє 1+1.

"Війна в Україні не закінчилась. Щодня Росія обстрілює мирне населення та руйнує інфраструктуру. І раз у раз підтверджує, що вона – країна-терорист. Щодня я відчуваю біль, який приносить людям війна. Він пронизує моє серце, мов гостра шабля. І так щоразу, коли я чую про загрозу ракетного удару по моєму рідному Миколаєву", - заявила українка.

Читайте: Харлан виграла турнір в Італії

"По місту, де зараз перебувають мої батьки, вся моя рідня, друзі, тренери. Їм доводиться ховатися у підвалах, щоб вижити. Усім українцям щодня доводиться боротися за свої життя. Ми, спортсмени, маємо боротися за них на своєму фронті. Не мовчати, як це роблять російські та білоруські спортсмени. А діяти, як одна команда".

Актуально: Харлан стала 22-ю на Кубку світу в Алжирі