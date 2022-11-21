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Харлан стала амбасадоркою проєкту Спортивний фронт

Сьогодні 11:19 189 0
Олімпійська чемпіонка закликала доєднуватися до боротьби на спортивному фронті
Харлан стала амбасадоркою проєкту Спортивний фронт
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала амбасадоркою кампанії Спортивний фронт.

Про це повідомляє 1+1.

"Війна в Україні не закінчилась. Щодня Росія обстрілює мирне населення та руйнує інфраструктуру. І раз у раз підтверджує, що вона – країна-терорист. Щодня я відчуваю біль, який приносить людям війна. Він пронизує моє серце, мов гостра шабля. І так щоразу, коли я чую про загрозу ракетного удару по моєму рідному Миколаєву", - заявила українка.

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"По місту, де зараз перебувають мої батьки, вся моя рідня, друзі, тренери. Їм доводиться ховатися у підвалах, щоб вижити. Усім українцям щодня доводиться боротися за свої життя. Ми, спортсмени, маємо боротися за них на своєму фронті. Не мовчати, як це роблять російські та білоруські спортсмени. А діяти, як одна команда".

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"І наш фінальний удар – це повна ізоляція російського та білоруського спорту у світі. Ходять чутки, що російських спортсменів будуть допускати до змагань. Ми боремося за те, аби це не відбулось. Закликаю вас доєднатися до боротьби", - сказала Харлан.

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