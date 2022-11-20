Визначився підсумковий загальний залік Формули-1 сезону 2022 року

Джерело - Чемпіон.

В Абу-Дабі завершився сезон-2022 у Формулі-1. Стали відомі фінальні таблиці у пілотському та командному заліку. За підсумками останнього гран-прі Шарль Леклер зумів здобути титул віце-чемпіона.

Залік пілотів:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 454

2. Шарль Леклер (Феррарі) – 308

3. Серхіо Перес (Ред Булл) – 305

4. Джордж Расселл (Мерседес) – 275

5. Карлос Сайнс (Феррарі) - 246

6. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 240

7. Ландо Норріс (Макларен) - 122

8. Естебан Окон (Альпін) – 92

9. Фернандо Алонсо (Альпін) – 81

10. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 49

11. Даніель Ріккардо (Макларен) – 37

12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 37

13. Кевін Магнуссен (Хаас) – 25

14. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) - 23

15. Ленс Стролл (Астон Мартін) - 18

16. Мік Шумахер (Хаас) – 12

17. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 12

18. Гуанью Джоу (Альфа Ромео) – 6

19. Алекс Албон (Вїльямс) - 4

20. Ніколас Латіфі (Вїльямс) - 2

21. Нік де Вріс (Вїльямс) - 2

22. Ніко Хюлькенберг (Хаас) - 0

Кубок конструкторів: