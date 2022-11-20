Визначився підсумковий загальний залік Формули-1 сезону 2022 року

Джерело - Чемпіон.
В Абу-Дабі завершився сезон-2022 у Формулі-1. Стали відомі фінальні таблиці у пілотському та командному заліку. За підсумками останнього гран-прі Шарль Леклер зумів здобути титул віце-чемпіона.
Залік пілотів:
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 454
- 2. Шарль Леклер (Феррарі) – 308
- 3. Серхіо Перес (Ред Булл) – 305
- 4. Джордж Расселл (Мерседес) – 275
- 5. Карлос Сайнс (Феррарі) - 246
- 6. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 240
- 7. Ландо Норріс (Макларен) - 122
- 8. Естебан Окон (Альпін) – 92
- 9. Фернандо Алонсо (Альпін) – 81
- 10. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 49
- 11. Даніель Ріккардо (Макларен) – 37
- 12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 37
- 13. Кевін Магнуссен (Хаас) – 25
- 14. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) - 23
- 15. Ленс Стролл (Астон Мартін) - 18
- 16. Мік Шумахер (Хаас) – 12
- 17. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 12
- 18. Гуанью Джоу (Альфа Ромео) – 6
- 19. Алекс Албон (Вїльямс) - 4
- 20. Ніколас Латіфі (Вїльямс) - 2
- 21. Нік де Вріс (Вїльямс) - 2
- 22. Ніко Хюлькенберг (Хаас) - 0
Кубок конструкторів:
- 1. Ред Булл – 759
- 2. Феррарі - 554
- 3. Мерседес – 515
- 4. Альпін – 173
- 5. Макларен – 159
- 6. Альфа Ромео – 55
- 7. Астон Мартін - 55
- 8. Хаас - 37
- 9. Альфа Таурі – 35
- 10. Вільямс - 8