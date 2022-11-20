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Визначився підсумковий загальний залік Формули-1 сезону 2022 року

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Визначився підсумковий загальний залік Формули-1 сезону 2022 року
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

В Абу-Дабі завершився сезон-2022 у Формулі-1. Стали відомі фінальні таблиці у пілотському та командному заліку. За підсумками останнього гран-прі Шарль Леклер зумів здобути титул віце-чемпіона.

Залік пілотів:

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 454
  • 2. Шарль Леклер (Феррарі) – 308
  • 3. Серхіо Перес (Ред Булл) – 305
  • 4. Джордж Расселл (Мерседес) – 275
  • 5. Карлос Сайнс (Феррарі) - 246
  • 6. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 240
  • 7. Ландо Норріс (Макларен) - 122
  • 8. Естебан Окон (Альпін) – 92
  • 9. Фернандо Алонсо (Альпін) – 81
  • 10. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 49
  • 11. Даніель Ріккардо (Макларен) – 37
  • 12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 37
  • 13. Кевін Магнуссен (Хаас) – 25
  • 14. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) - 23
  • 15. Ленс Стролл (Астон Мартін) - 18
  • 16. Мік Шумахер (Хаас) – 12
  • 17. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 12
  • 18. Гуанью Джоу (Альфа Ромео) – 6
  • 19. Алекс Албон (Вїльямс) - 4
  • 20. Ніколас Латіфі (Вїльямс) - 2
  • 21. Нік де Вріс (Вїльямс) - 2
  • 22. Ніко Хюлькенберг (Хаас) - 0

Кубок конструкторів:

  • 1. Ред Булл – 759
  • 2. Феррарі - 554
  • 3. Мерседес – 515
  • 4. Альпін – 173
  • 5. Макларен – 159
  • 6. Альфа Ромео – 55
  • 7. Астон Мартін - 55
  • 8. Хаас - 37
  • 9. Альфа Таурі – 35
  • 10. Вільямс - 8
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